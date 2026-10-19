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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 59
مريم
59
19:59
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥٩
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩
فَخَلَفَ
مِنْ
بَعْدِهِمْ
خَلْفٌ
اَضَاعُوا
الصَّلٰوةَ
وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوٰتِ
فَسَوْفَ
یَلْقَوْنَ
غَیًّا
۟ۙ
پھر ان کے بعد وہ نا خلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا
1
اور خواہشاتِ نفس کی پیروی کی،
2
پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں
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Tafsir Fathul Majid
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