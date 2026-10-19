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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 56
مريم
56
19:56
واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٥٦
وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًۭا نَّبِيًّۭا ٥٦
وَاذْكُرْ
فِی
الْكِتٰبِ
اِدْرِیْسَ ؗ
اِنَّهٗ
كَانَ
صِدِّیْقًا
نَّبِیًّا
۟ۗۙ
اور اِس کتاب میں ادریسؑ
1
کا ذکر کرو۔ وہ ایک راستباز انسان اور ایک نبی تھا
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Tafsir Fathul Majid
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