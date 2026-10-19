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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 55
مريم
55
19:55
وكان يامر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ٥٥
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِۦ مَرْضِيًّۭا ٥٥
وَكَانَ
یَاْمُرُ
اَهْلَهٗ
بِالصَّلٰوةِ
وَالزَّكٰوةِ ۪
وَكَانَ
عِنْدَ
رَبِّهٖ
مَرْضِیًّا
۟
وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا
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Tafsir Fathul Majid
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