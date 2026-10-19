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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 52
مريم
52
19:52
وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ٥٢
وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَـٰهُ نَجِيًّۭا ٥٢
وَنَادَیْنٰهُ
مِنْ
جَانِبِ
الطُّوْرِ
الْاَیْمَنِ
وَقَرَّبْنٰهُ
نَجِیًّا
۟
ہم نے اُس کو طُور کے داہنی جانب سے پکارا
1
اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا،
2
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Tafsir Fathul Majid
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