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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 47
مريم
47
19:47
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ٤٧
قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِى حَفِيًّۭا ٤٧
قَالَ
سَلٰمٌ
عَلَیْكَ ۚ
سَاَسْتَغْفِرُ
لَكَ
رَبِّیْ ؕ
اِنَّهٗ
كَانَ
بِیْ
حَفِیًّا
۟
ابراہیم ؑ نے کہا”سلام ہے آپ کو۔ میں اپنے ربّ سے دُعا کروں گا کہ آپ کو معاف کردے،
1
میرا ربّ مجھ پر بڑا مہربان ہے
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