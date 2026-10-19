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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 46
مريم
46
19:46
قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ٤٦
قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِى يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ۖ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۖ وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّۭا ٤٦
قَالَ
اَرَاغِبٌ
اَنْتَ
عَنْ
اٰلِهَتِیْ
یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ
لَىِٕنْ
لَّمْ
تَنْتَهِ
لَاَرْجُمَنَّكَ
وَاهْجُرْنِیْ
مَلِیًّا
۟
باپ نے کہا "ابراہیمؑ، کیا تو میرے معبُودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا"
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