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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 43
مريم
43
19:43
يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا ٤٣
يَـٰٓأَبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِىٓ أَهْدِكَ صِرَٰطًۭا سَوِيًّۭا ٤٣
یٰۤاَبَتِ
اِنِّیْ
قَدْ
جَآءَنِیْ
مِنَ
الْعِلْمِ
مَا
لَمْ
یَاْتِكَ
فَاتَّبِعْنِیْۤ
اَهْدِكَ
صِرَاطًا
سَوِیًّا
۟
ابّا جان، میرے پاس ایک ایسا عِلم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا
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