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Tafsir Fathul Majid مريم کی تفسیر، آیت 38
مريم
38
19:38
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
اَسْمِعْ
بِهِمْ
وَاَبْصِرْ ۙ
یَوْمَ
یَاْتُوْنَنَا
لٰكِنِ
الظّٰلِمُوْنَ
الْیَوْمَ
فِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟
جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اُس روز تو اُن کے کان بھی خوب سُن رہے ہوں گے اور اُن کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں
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