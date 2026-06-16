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مريم
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
وَّبَرًّا
بِوَالِدَتِیْ ؗ
وَلَمْ
یَجْعَلْنِیْ
جَبَّارًا
شَقِیًّا
۟
اور (اس نے مجھے بنایا) بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ اور اس نے مجھے ُ تند خو بدبخت نہیں بنایا
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত, হতভাগ্য;