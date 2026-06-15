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مريم
25
19:25
وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥
وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥
وَهُزِّیْۤ
اِلَیْكِ
بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ
تُسٰقِطْ
عَلَیْكِ
رُطَبًا
جَنِیًّا
۟ؗ
اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلایئے آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
«Na ukitikise kigogo cha mtende, zitakuangukia tende mbivu laini zitokazo mtini.