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هود
45
11:45
ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ٤٥
وَنَادَىٰ نُوحٌۭ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٤٥
وَنَادٰی
نُوْحٌ
رَّبَّهٗ
فَقَالَ
رَبِّ
اِنَّ
ابْنِیْ
مِنْ
اَهْلِیْ
وَاِنَّ
وَعْدَكَ
الْحَقُّ
وَاَنْتَ
اَحْكَمُ
الْحٰكِمِیْنَ
۟
اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے پروردگار ! میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے
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العربية
Al-Sa'di
Господи! Ты приказал мне посадить на корабль по одному самцу и одной самке от каждого вида животных и мою семью, и мой сын также является частью моей семьи. Воистину, Ты никогда не нарушаешь своего обещания. Ты - Самый справедливый и мудрый из судей. Очевидно, Нух испытывал сострадание к своей семье, и когда Аллах обещал ему спасти его семью, он решил, что это обещание распространится на всех ее членов, - как на верующих, так и на неверующих. Поэтому он обратился к Аллаху с такой молитвой. Тем не менее, он связал окончательное решение с Его совершенной мудростью.