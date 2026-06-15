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هود
42
11:42
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ٤٢
وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍۢ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍۢ يَـٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٤٢
وَهِیَ
تَجْرِیْ
بِهِمْ
فِیْ
مَوْجٍ
كَالْجِبَالِ ۫
وَنَادٰی
نُوْحُ
بْنَهٗ
وَكَانَ
فِیْ
مَعْزِلٍ
یّٰبُنَیَّ
ارْكَبْ
مَّعَنَا
وَلَا
تَكُنْ
مَّعَ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ (کشتی میں) سوار ہوجاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو
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Tafsir Fathul Majid
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