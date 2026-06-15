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هود
39
11:39
فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٣٩
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٣٩
فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ
یَّاْتِیْهِ
عَذَابٌ
یُّخْزِیْهِ
وَیَحِلُّ
عَلَیْهِ
عَذَابٌ
مُّقِیْمٌ
۟
تو عنقریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا (دائمی) ہوگا
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Нух покорился воле Господа и начал сооружать огромный корабль. Когда знатные люди увидели, чем он занимается, они стали насмехаться над ним. Всякий раз, когда они проходили мимо него, то высмеивали его, а он говорил: «Сегодня вы смеетесь над нами, но скоро мы будем смеяться над вами. Очень скоро вы узнаете, кого из нас постигнет унизительное наказание, и кому из нас достанутся вечные страдания». Они действительно узнали об этом, как только их постигла Божья кара.