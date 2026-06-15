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هود
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
قَالَ
اِنَّمَا
یَاْتِیْكُمْ
بِهِ
اللّٰهُ
اِنْ
شَآءَ
وَمَاۤ
اَنْتُمْ
بِمُعْجِزِیْنَ
۟
آپ نے فرمایا کہ وہ (عذاب) تو اللہ ہی لائے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے
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Al-Sa'di
آپ 11:32 سے 11:33 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Когда многобожники увидели, что Нух не собирается отказаться от своих проповедей и потакать их желаниям, они сказали: «О Нух! Ты уже долго препирался с нами. Яви же нам наказание, которым ты угрожаешь, если ты действительно говоришь правду». Можно ли найти более невежественных и заблудших людей, чем неверующие, которые сказали подобные слова пророку, который искренне желал им добра? Они могли бы сказать: «О Нух! Ты давал нам полезные советы, беспокоился за нас и призывал нас к воззрениям, которые нам непонятны. Мы хотим, чтобы ты получше разъяснил нам свои убеждения, дабы мы могли последовать за тобой. А пока мы можем только поблагодарить тебя за твое искреннее отношение к нам». Такой ответ был бы справедливым по отношению к человеку, проповедующему взгляды, которые не понятны окружающим. Но ответ многобожников был лживым и дерзким. Они не смогли привести даже сомнительных доводов для того, чтобы опровергнуть проповеди святого пророка. И уж тем более их доводы не были убедительными и неопровержимыми.