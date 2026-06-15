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هود
30
11:30
ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ٣٠
وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠
وَیٰقَوْمِ
مَنْ
یَّنْصُرُنِیْ
مِنَ
اللّٰهِ
اِنْ
طَرَدْتُّهُمْ ؕ
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟
اور اے میری قوم کے لوگو ! (ذرا سوچو کہ) اگر میں ان کو اپنے ہاں سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں تو کیا تم لوگ نصیحت اخذ نہیں کرتے
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العربية
Al-Sa'di
Кто избавит меня от Божьего наказания, если я прогоню правоверных? Воистину, подобный поступок обрекает человека на мучительное наказание и великие страдания, от которых не способен избавить никто, кроме Аллаха. Неужели вы не задумаетесь над тем, что может принести вам пользу? Неужели вы не размышляете над сутью происходящего вокруг?