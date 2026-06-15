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هود
29
11:29
ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٩
وَيَـٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٩
وَیٰقَوْمِ
لَاۤ
اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَیْهِ
مَالًا ؕ
اِنْ
اَجْرِیَ
اِلَّا
عَلَی
اللّٰهِ
وَمَاۤ
اَنَا
بِطَارِدِ
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا ؕ
اِنَّهُمْ
مُّلٰقُوْا
رَبِّهِمْ
وَلٰكِنِّیْۤ
اَرٰىكُمْ
قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ
۟
اور اے میری قوم کے لوگو ! میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہوگئے ہو
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا
] وه ئهی قهومی خۆم كاتێك كه من ئهڵێم موسڵمان بن لهبهرامبهر ئهمه داوای پارهتان لێ ناكهم و بۆ ئهوهم نیه كه سهروهت و سامانتان ببهم [
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
] بهڵكو پاداشتی من تهنها لای خوای گهورهیه [
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا
] وه من ناچم لهسهر داواى ئێوه باوهڕداران دهربكهم و دووربخهمهوه كه فهقیرو ههژارن [
إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ
] ئهوان ئهگهن به خوای خۆیان و پاداشتیان ئهداتهوه لهسهر ئیمان هێنانیان [
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩)
] بهڵام من ئێوه ئهبینم كهسانێكى زۆر نهزان و نهفامن كاتێك داوا ئهكهن كه ئهو فهقیرو ههژاره موسڵمانانه دووربخهمهوه.