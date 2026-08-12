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تفسیر: هود 11:122
هود
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں
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Al-Sa'di
آپ 11:120 سے 11:122 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
О Мухаммад! Посредством таких откровений Мы вселяем в тебя уверенность и помогаем тебе проявлять должное терпение, подобно остальным твердым духом посланникам. Примеры, достойные для подражания, всегда побуждают людей действовать и стремиться опередить остальных, а свидетельства и многочисленные сторонники делают истину еще более убедительной. В этой суре тебе открылась истина, в которой абсолютно невозможно усомниться. Знание этого является частицей истинного знания, которое является величайшим достоинством человеческой души. А наряду с этим ниспосланное тебе откровение являются увещеванием и напоминанием для верующих. Они выслушивают увещевания и отказываются от совершения грехов, вспоминают о богоугодных поступках и совершают их.