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تفسیر: هود 11:122
هود
122
11:122
وانتظروا انا منتظرون ١٢٢
وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ١٢٢
وَانْتَظِرُوْا ۚ
اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ
۟
اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں
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قرأت
حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na ungojeni mwisho wa jambo letu, na sisi tunangojea mwisho wa jambo lenu.» Katika hii pana onyo na kitisho kwao.