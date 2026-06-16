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الشعراء
97
26:97
تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧
تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧
تَاللّٰهِ
اِنْ
كُنَّا
لَفِیْ
ضَلٰلٍ
مُّبِیْنٍ
۟ۙ
اللہ کی قسم ! یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں
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حدیث
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العربية
Al-Qurtubi
تَاللَّهِحلفوا بالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍأي في خسار وتبار وحيرة عن الحق بينة إذا اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما يعبد .