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الشعراء
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
قَالُوْا
وَهُمْ
فِیْهَا
یَخْتَصِمُوْنَ
۟ۙ
وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے
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Al-Sa'di
آپ 26:95 سے 26:97 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Идолы и истуканы будут гореть в Адском Огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли полчища Иблиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в Аду, они будут препираться с идолами, к которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал: