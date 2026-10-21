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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 194
الشعراء
194
26:194
على قلبك لتكون من المنذرين ١٩٤
عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ١٩٤
عَلٰی
قَلْبِكَ
لِتَكُوْنَ
مِنَ
الْمُنْذِرِیْنَ
۟ۙ
تاکہ تو اُن لوگوں میں شامل ہو جو (خدا کی طرف سے خلق خدا کو) متنبّہ کرنے والے ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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