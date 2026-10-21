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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 188
الشعراء
188
26:188
قال ربي اعلم بما تعملون ١٨٨
قَالَ رَبِّىٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٨
قَالَ
رَبِّیْۤ
اَعْلَمُ
بِمَا
تَعْمَلُوْنَ
۟
شعیبؑ نے کہا”میرا ربّ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔“
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Tafsir Fathul Majid
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