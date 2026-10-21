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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 187
الشعراء
187
26:187
فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين ١٨٧
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٨٧
فَاَسْقِطْ
عَلَیْنَا
كِسَفًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟ؕ
اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے"
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Tafsir Fathul Majid
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