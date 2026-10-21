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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 184
الشعراء
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَاتَّقُوا
الَّذِیْ
خَلَقَكُمْ
وَالْجِبِلَّةَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ؕ
اور اُس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے"
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