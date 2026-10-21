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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 177
الشعراء
177
26:177
اذ قال لهم شعيب الا تتقون ١٧٧
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٧
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
شُعَیْبٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
یاد کرو جبکہ شعیبؑ نے ان سے کہا تھا "کیا تم ڈرتے نہیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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