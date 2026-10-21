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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 176
الشعراء
176
26:176
كذب اصحاب الايكة المرسلين ١٧٦
كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦
كَذَّبَ
اَصْحٰبُ
لْـَٔیْكَةِ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
اصحابُ الایکہ نے رسُولوں کو جھُٹلایا۔
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