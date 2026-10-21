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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 172
الشعراء
172
26:172
ثم دمرنا الاخرين ١٧٢
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٧٢
ثُمَّ
دَمَّرْنَا
الْاٰخَرِیْنَ
۟ۚ
پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا
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Tafsir Fathul Majid
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