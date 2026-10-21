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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 171
الشعراء
171
26:171
الا عجوزا في الغابرين ١٧١
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٧١
اِلَّا
عَجُوْزًا
فِی
الْغٰبِرِیْنَ
۟ۚ
بجز ایک بُڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔
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Tafsir Fathul Majid
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