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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 170
الشعراء
170
26:170
فنجيناه واهله اجمعين ١٧٠
فَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١٧٠
فَنَجَّیْنٰهُ
وَاَهْلَهٗۤ
اَجْمَعِیْنَ
۟ۙ
آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا
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Tafsir Fathul Majid
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