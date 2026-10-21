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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 169
الشعراء
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
نَجِّنِیْ
وَاَهْلِیْ
مِمَّا
یَعْمَلُوْنَ
۟
اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔“
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Tafsir Fathul Majid
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