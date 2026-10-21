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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 168
الشعراء
168
26:168
قال اني لعملكم من القالين ١٦٨
قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١٦٨
قَالَ
اِنِّیْ
لِعَمَلِكُمْ
مِّنَ
الْقَالِیْنَ
۟ؕ
اس نے کہا "تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کُڑھ رہے ہیں میں اُن میں شامل ہوں
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Tafsir Fathul Majid
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