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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 167
الشعراء
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُوْا
لَىِٕنْ
لَّمْ
تَنْتَهِ
یٰلُوْطُ
لَتَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْمُخْرَجِیْنَ
۟
انہوں نے کہا”اے لُوطؑ ، اگر تُو اِن باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں اُن میں تُو بھی شامل ہو کر رہے گا۔“
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Tafsir Fathul Majid
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