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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 163
الشعراء
163
26:163
فاتقوا الله واطيعون ١٦٣
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٣
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ۚ
لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو
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Tafsir Fathul Majid
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