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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 159
الشعراء
159
26:159
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٥٩
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩
وَاِنَّ
رَبَّكَ
لَهُوَ
الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ
۟۠
اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی
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Tafsir Fathul Majid
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