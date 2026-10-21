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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 157
الشعراء
157
26:157
فعقروها فاصبحوا نادمين ١٥٧
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَـٰدِمِينَ ١٥٧
فَعَقَرُوْهَا
فَاَصْبَحُوْا
نٰدِمِیْنَ
۟ۙ
مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں
1
اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔عذاب نے انہیں آلیا۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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