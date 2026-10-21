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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 154
الشعراء
154
26:154
ما انت الا بشر مثلنا فات باية ان كنت من الصادقين ١٥٤
مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌۭ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـَٔايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ١٥٤
مَاۤ
اَنْتَ
اِلَّا
بَشَرٌ
مِّثْلُنَا ۖۚ
فَاْتِ
بِاٰیَةٍ
اِنْ
كُنْتَ
مِنَ
الصّٰدِقِیْنَ
۟
تُو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے۔ لا کوئی نشانی اگر تُو سچا ہے۔
1
“
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Tafsir Fathul Majid
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