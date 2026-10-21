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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 153
الشعراء
153
26:153
قالوا انما انت من المسحرين ١٥٣
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٥٣
قَالُوْۤا
اِنَّمَاۤ
اَنْتَ
مِنَ
الْمُسَحَّرِیْنَ
۟ۚ
اُنہوں نے جواب دیا”تُو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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