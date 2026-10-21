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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 152
الشعراء
152
26:152
الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ١٥٢
ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٢
الَّذِیْنَ
یُفْسِدُوْنَ
فِی
الْاَرْضِ
وَلَا
یُصْلِحُوْنَ
۟
جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔“
1
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