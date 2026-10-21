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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 146
الشعراء
146
26:146
اتتركون في ما هاهنا امنين ١٤٦
أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ ١٤٦
اَتُتْرَكُوْنَ
فِیْ
مَا
هٰهُنَاۤ
اٰمِنِیْنَ
۟ۙ
کیا تم اُن سب چیزوں کے درمیان ، جو یہاں ہیں ، بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاوٴ گے؟
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Tafsir Fathul Majid
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