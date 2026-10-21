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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 143
الشعراء
143
26:143
اني لكم رسول امين ١٤٣
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٤٣
اِنِّیْ
لَكُمْ
رَسُوْلٌ
اَمِیْنٌ
۟ۙ
میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسُول ہوں۔
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Tafsir Fathul Majid
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