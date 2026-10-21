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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 142
الشعراء
142
26:142
اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ١٤٢
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٤٢
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
صٰلِحٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالحؑ نے ان سے کہا "کیا تم ڈرتے نہیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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