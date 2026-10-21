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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 141
الشعراء
141
26:141
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتْ
ثَمُوْدُ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
ثمود نے رسُولوں کو جھُٹلایا۔
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Tafsir Fathul Majid
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