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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 138
الشعراء
138
26:138
وما نحن بمعذبين ١٣٨
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٣٨
وَمَا
نَحْنُ
بِمُعَذَّبِیْنَ
۟ۚ
اور ہم عذاب میں مُبتلا ہونے والے نہیں ہیں"
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Tafsir Fathul Majid
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