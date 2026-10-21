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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 135
الشعراء
135
26:135
اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ١٣٥
إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٣٥
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
عَلَیْكُمْ
عَذَابَ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟ؕ
مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے"
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Tafsir Fathul Majid
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