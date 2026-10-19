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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 132
الشعراء
132
26:132
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَاتَّقُوا
الَّذِیْۤ
اَمَدَّكُمْ
بِمَا
تَعْلَمُوْنَ
۟ۚ
ڈرو اُس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو
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Tafsir Fathul Majid
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