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الشعراء
110
26:110
فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ؕ
پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو
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العربية
Al-Sa'di
Святой пророк еще раз повторил эти слова, что свидетельствует о том, что он неоднократно увещевал своих соплеменников на протяжении нескольких веков, что он прожил рядом с ними. Всевышний сказал: «Мы послали Нуха (Ноя) к его народу, и он пробыл среди них тысячу лет без пятидесяти годов» (29:14). Обращаясь к Всевышнему Аллаху, пророк Нух сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди лишь ускорили их бегство» (71:5–6). Многобожники не желали уверовать в Божьего посланника и поэтому попытались опровергнуть его учение. Однако их довод был совершенно бессмысленным.