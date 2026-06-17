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الشعراء
108
26:108
فاتقوا الله واطيعون ١٠٨
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
وَاَطِیْعُوْنِ
۟ۚ
پس تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Выполняйте мои приказания и не ослушайтесь моих запретов. Только поступая таким образом, вы можете уверовать в меня как в посланника, который заслуживает доверия. Это - следствие причины, которая была изложена в предыдущем аяте и обязывала людей повиноваться посланнику Аллаха. Затем пророк Нух напомнил своим соплеменникам о том, что у них нет причин не повиноваться ему. Он сказал: