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الشعراء
105
26:105
كذبت قوم نوح المرسلين ١٠٥
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٥
كَذَّبَتْ
قَوْمُ
نُوْحِ
لْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
جھٹلایا نوح ؑ کی قوم نے بھی رسولوں ؑ کو
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Tafsir al-Tabari
يقول تعالى ذكره:
( كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ )
رسل الله الذين أرسلهم إليهم