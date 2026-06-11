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الشمس
7
91:7
ونفس وما سواها ٧
وَنَفْسٍۢ وَمَا سَوَّىٰهَا ٧
وَنَفۡسٍ
وَّمَا
سَوّٰٮهَا ۙ
٧
اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جیسا کہ اس کو سنوارا۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ونفس وما سواها"
، عدل خلقها وسوى أعضاءها.
قال عطاء:
يريد جميع ما خلق من الجن والإنس.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran