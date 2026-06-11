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الشمس
12
91:12
اذ انبعث اشقاها ١٢
إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ١٢
اِذِ
انۡۢبَعَثَ
اَشۡقٰٮهَا ۙ
١٢
جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے شقی انسان۔ م
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল,
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran